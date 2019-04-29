بنك ناصر يعلن شروط وإجراءات قرض شراء سيارات النقل الجماعي

القاهرة- مصراوي:

أعلن شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، شروط حصول العملاء على التمويل الذي يقدمه البنك في مشروع تمويل شراء السيارات المستخدمة في خدمات النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة سويفل لخدمات النقل الذكي.

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، قال فاروق إن شروط الحصول على التمويل تتضمن أن يكون المستفيد مصري الجنسية على ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

وأضاف أن الشروط تشمل أيضا أن يدفع 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات، مع حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

وعن طريقة الحصول على هذا التمويل، ذكر فاروق أن على العميل أن يتجه إلى شركة سويفل أولا للتعاقد معها حتى يضمن الحصول على دخل ثابت يغطي قيمة القسط حتى لا تمثل الأقساط عبئا علي العميل، ويتم التوقيع على عقد مع الشركة لمدة 5 سنوات.

وأوضح أن على العميل أن يتوجه بعد ذلك إلى البنك بخطاب يفيد ترشيحه من الشركة للبدء في إجراءات التمويل، بالإضافة إلى صورة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل.

وأشار فاروق إلى أن البنك اختار شركة سويفل لاهتمامه بدعم الشباب والمشروعات المبتكرة، "كما أن مشروع سويفل يمثل مشروعا ناجحا في السوق ويغطي الفجوة بين فئات مستهلكي المواصلات العامة في مصر، وخلق وسيلة مبتكرة للانتقال تشبع حاجات قطاعا عريضا من السوق".

وقال إن الشركة حققت "نجاحا كبيرا" في فترة زمنية قصيرة نسبيا، حيث توفر أكثر من 250 ألف رحلة شهريا.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت في بيان، الأربعاء الماضي، أن بنك ناصر الاجتماعي، الذي ترأس مجلس إدارته، أطلق برنامجا لتمويل سيارات النقل الجماعي، بالتعاون مع شركة سويفل لخدمات النقل الجماعي الذكي.

ووقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة سويفل من أجل توفير فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة، عبر توفير تمويل 50 ميكروباص للنقل الجامعي في المرحلة الأولى، وفقا للبيان السابق.

وبحسب بيان اليوم، قالت غادة والي، إن إطلاق المنتج التمويلي الجديد بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي يستهدف توفير مستوى معيشي مناسب يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم وإتاحة فرص عمل للشباب.

وأضافت أن الاستثمار الحقيقي هو في المواطن والشباب المصري، حيث تساهم مثل هذه البرامج التمويلية بشكل كبير في إتاحة فرص عمل لمواجهة البطالة، كما تعمل على زيادة دخل الأسر.

وذكرت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي توفير تمويل لسيارات ميكروباص بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه كمرحلة أولى بعائد مميز سنويا للعملاء المقبولين من قبل الشركة، ويتم إعفاؤهم من المصروفات الإدارية.