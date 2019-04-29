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    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعين خالد حمزة نائبا لمدير مكتبه في مصر

    01:25 م الإثنين 29 أبريل 2019
    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعين خالد حمزة نائبا لمدير مكتبه في مصر

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

    القاهرة- وكالات:

    عين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خالد حمزة، نائبًا جديدًا لمدير مكتبه في مصر، وسيتولى منصبه في القاهرة في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.

    وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إن النائب الجديد سيعمل على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

    والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في عام 2012، كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص، وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر، وفقا للبيان.

    وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان حمزة مسؤول المخاطر في البنك التجاري الدولي المصري، ومصرفي تجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، كما عمل في إحدى شركات الأسهم الخاصة الإقليمية.

    وحصل حمزة على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

    وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء العمل في البلاد عام 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خالد حمزة كاترينا بيورلين هانسن جانيت هيكمان

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