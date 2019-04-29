هيئة الاستثمار تصدر قرارا بدليل تراخيص اتحاد مقاولي البناء والتشييد

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس الأحد، دليل تراخيص اتحاد مقاولي البناء والتشييد، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين.

وأضافت أن هذا الدليل يتضمن المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاتحاد، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما يتضمن الدليل توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار، والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار، وفقا للبيان.