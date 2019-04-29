وزير الصناعة يبحث مع شركات غزل ونسيج صينية الاستثمار في مصر

شحن الماكينات الخاصة بحوالي 140 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالسادات قبل نهاية العام

كتبت- دينا خالد:

اختتم عمرو نصار وزير التجارة والصناعة زيارته للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصري المشارك في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" والتي انعقدت خلال يومي 26 و27 أبريل الجاري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الاثنين عن الوزارة، عقد الوزير عدداً من اللقاءات المكثفة مع عدد من الشركات الصينية العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وقال البيان إن الوزير عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة شركة مان كاي الصينية المسؤولة عن إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة للغزل والنسيج بالسادات حيث تناولت الجلسة أخر التطورات الخاصة بإنشاء وتسويق المنطقة.

وقال الوزير في البيان إن الشركة قامت بتسويق عدد كبير من المصانع بالمنطقة الصناعية وسيتم شحن الماكينات الخاصة بحوالي 140 مصنعًا قبل نهاية العام الجاري.

وتضمنت الشركات التي تم الاتفاق معها شركة مكوسا والتي تعد أحد أهم موردي البنطلون الجينز للولايات المتحدة الأمريكية والتي تورد من خلال التعاقد مع مصانع صينية ما يقرب من 50 مليون قطعة سنوياً لعدد من المتاجر الشهيرة بالولايات المتحدة.

وأضاف أن شركة مان كاي تقوم حالياً بالتفاوض مع المصانع الصينية التي تنتج البنطلون الجينز لنقل استثماراتها للمنطقة الصناعية مان كاي والاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة وكذا الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها مصر من خلال اتفاقية الكويز، حيث من المتوقع أن يتم نقل بعض هذه المصانع خلال العام الجاري.

ولفت نصار إلى أن الشركات التي تم الاتفاق معها تضمنت أيضاً شركة وانزو جروب الصينية والتي تعتبر إحدى أهم منتجي الغزل والنسيج بالصين وتقوم بإنتاج 600 مليون متر قماش سنوياً.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على نقل أحد مصانعها إلى المنطقة الصناعية مان كاي للاستفادة كذلك من انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر حيث تقوم الشركة بتوريد الغزل لمصانع الملابس العاملة بالمنطقة ومن المتوقع أن يتم النقل قبل نهاية العام الجاري.

وشملت اللقاءات أيضا لقاءً مع ممثلي شركة هاندا الصينية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وقد تم بحث خطة الشركة لتوجيه استثماراتها للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة اختارت مصر لإنشاء مصنع والذي سيغطي إنتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبلغ مساحته 250 ألف متر مربع.

وقال، إن الخطة الاستثمارية للشركة ترتكز على 3 مراحل، تتناول المرحلة الأولى إنشاء مصنع للملابس الجاهزة يستوعب ألف إلى ألفين عامل ويضم أحدث ماكينات صناعة الملابس المتطورة والحديثة وذلك خلال عام.

فيما تتناول المرحلة الثانية إنشاء مصنع صباغة خلال 3-4 سنوات بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف طن متري ويوظف 3 آلاف عامل مع التركيز على مجالات البحوث وتطوير الإنتاج، فيما تركز المرحلة الثالثة على زيادة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 آلاف طن متري.

وأضاف أن الشركة تستهدف بالإضافة إلى البيع في السوق المحلي تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية للمنتجات المصرية مع هذه الدول.

وقال الوزير إن الحكومة تولي أهمية بالغة لتنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية في إنتاج الملابس بالإضافة إلى قدرتها على التصدير لعدد من دول العالم وفق معايير الجودة الدولية.

وأوضح، أن هناك وفرة في الأراضي الصناعية المتاحة لاستقبال الاستثمارات في هذا المجال الواعد أهمها مدينة السادات ومنطقة شمال غرب خليج السويس وبورسعيد.

اقترح الوزير إيفاد الشركة وفداً فنياً لزيارة هذه المناطق وتحديد أفضلها بالنسبة لقدرات الشركة وطبيعة عملها، مشيراً إلى أن قيام الحكومة بإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية مؤخراً ساهم في تيسير العقبات التي قد تواجه المستثمرين فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية حيث تتمتع مصر الآن بفائض في الطاقة الكهربائية.

وتعد شركة هاندا إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة منذ عام 1995 وتمتلك عدد من المصانع التي تغطي كافة مراحل صناعة الملابس الجاهزة من إنتاج الغزول إلى إنتاج الملابس الجاهزة لعدد كبير من الماركات العالمية، وفقًا للبيان.

يُذكر أن وفداً فنياً من الشركة قد زار مصر خلال الشهر الماضي حيث زار عدد من المصانع المصرية في مجال الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات، وأثنى على تقدم هذه الصناعة في مصر من حيث وجود ماكينات متطورة وأيدي عاملة ماهرة.