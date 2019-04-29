طارق عامر: بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر

القاهرة- وكالات:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي عملاق خلال 3 أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة.

وأضاف عامر في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، أن الصندوق الأمريكي يعد واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار.

ولم يكشف محافظ البنك المركزي عن اسم الصندوق، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وكان عامر، ذكر في تصريحات سابقة، أن الصندوق الأمريكي لديه نشاط كبير في الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.

ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.