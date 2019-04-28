"الكاش ممنوع".. كيف تسدد رسوم خدماتك الحكومية إلكترونيًا؟ (إنفوجرافيك)

كتب- محمد علاء الدين:

تبدأ وزارة المالية في الأول من مايو المقبل، إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه إلكترونيًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه سيتم سداد ما دون هذا المبلغ إما نقدا أو إلكترونيا حسب رغبة المواطن، وفما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وحددت الوزارة أكثر من وسيلة للدفع الإلكتروني منها استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أونلاين".

وقالت الوزارة إنها ستوفر الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور من خلال بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي.

كما تتيح الحكومة سدد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.

ويوضح الانفوجرافيك التالي وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها الحكومة.

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