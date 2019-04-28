42 مرشحًا في انتخابات الغرف التجارية في 4 محافظات

كتبت- منار الرخ:

تقدم 42 شخصا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجالس الإدارات في الغرف التجارية بمحافظات الوادي الجديد، والدقهلية، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك بعدما حصلوا على شهادة من الغرفة تمهيدا للتقدم للانتخابات عن الدورة الجديدة (2019-2023)، وذلك منذ فتح باب الترشح في 21 أبريل والذي يغلق اليوم الأحد.

وفي غرفة الوادي الجديد، وصل عدد الطلبات التي استلمها مكتب السجل التجاري برئاسة محمد الصغير بالمحافظة إلى 8 طلبات للترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وتضمن المتقدمون أحمد دياب إبراهيم، ومحمد عبد الله، وعزت شاذلي، وحسين أحمد إبراهيم، وعبد الخالق صديق عرابي، وعربي كامل يماني، وحمادة أبو الوفا، وعيد أحمد حمودة.

ومن المتوقع أن يتقدم 7 مرشحين آخرين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة أغلبهم من المجلس السابق، حيث استخرجوا شهادات القيد من الغرفة، بحسب مصادر لمصراوي.

وارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الدقهلية إلى 17 مرشحا منهم حاتم حسين محمد أحمد المير، وعبد الغني عبد العليم عبد الغني العدوي، ومحمد رشاد رياض علي، وأحمد إبراهيم محمد رعب رئيس الغرفة الحالي، ومدحت فوزي عبده الفيومي نائب أول رئيس الغرفة.

كما تضمن قائمة المرشحين بغرفة الدقهلية سامي أحمد عبد الرازق سلطان، والسيد حمد التهامي حسنين عوضين، وثروت فتح الباب أبو الفتوح، ووليد فتحي السيد فرعون، وحسن محمد منصور عطية.

وفي غرفة البحر الأحمر ارتفع عدد الطلبات التي استقبلها مكتب السجل التجاري برئاسة ميرفت موريس إلى 10 مرشحين، وتم قبول أوراق الترشح من كلٍ من كريم إبراهيم محمد جاد الله، وحسام الدين منصور قاسم، أمين الصندوق الحالي للغرفة، ومحمد محمود الشربيني، وأمجد صلاح.

وتقدم ٦ مرشحين في الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة في البحر الأحمر، هم خالد محمد محمود عبد الجليل رئيس الغرفة الحالي، وأحمد حامد أحمد جاد نائب رئيس الغرفة، ومحمد أحمد محمد محمد خليل نائب رئيس الغرفة، وصلاح إبراهيم محمد نائب رئيس الغرفة السابق، وعلي يوسف حمدان نائب رئيس الغرفة السابق، ومحمد شاكر على محمد، أمين صندوق مساعد الغرفة الحالي.

وفي غرفة الفيوم تقدم 7 من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، وهم مجدي طه محمد جاب الله، وعبد المحسن مصطفى عبد الهادي، ومحمود شعبان خيري محمد، وجمال طه صميدة محفوظ، وطارق عبد العزيز أحمد، ومحمد طه محمد محمد، ومينا كميل جرجس كامل.

وتشمل انتخابات مجالس الإدارات 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية بالقاهرة والمحافظات، ومن المنتظر عقدها في 15 يونيو المقبل، وفقا لقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.