كيلو الليمون يصل لـ 30 جنيهًا.. شم النسيم يرفع أسعار الخضر والأسماك

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار بعض السلع تزامنًا مع موسم أعياد شم النسيم وشهر رمضان المبارك، وشهدت أسعار الدواجن والأسماك، وبعض أنواع الخضر زيادة خلال الأيام الماضية.

وقال طارق فهمي، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعًا في بعض أنواع الأسماك كالبلطي، تزامنا مع أعياد شم النسيم.

وأضاف فهمي، أن سعر السمك البلطي ارتفع في سوق الجملة بقيمة 3 جنيهات للكيلو ليتراوح بين 30 و33 جنيهًا، ليصل في الأسواق إلى بين 35 و40 جنيهًا.

وأوضح فهمي، أن هناك بعض الأسماك تراجع سعرها مع اقتراب شم النسيم كالبوري والسردين، وذلك لأن الإقبال على تخليل هذه الأسماك تراجع في هذه الفترة، نظرًا لأن عملية التخليل تكون قبلها بأشهر.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 45 و55 جنيهًا والمكرونة بين 50 و60 جنيهًا في سوق الجملة، بحسب فهمي.

وقبل عيد شم النسيم بساعات ارتفعت بعض الأصناف من الخضروات التي تكون أساسية على مائدة شم النسيم، بحسب جمال علام، نائب رئيس شعبة الخضراوات.

وأضاف أن أسعار الليمون والبصل والخس، وهي الخضروات التي لها علاقة بشم النسيم ارتفعت خلال الأيام الماضية.

وأوضح علام، أن سعر كيلو الليمون وصل بالأسواق إلى بين 25 و30 جنيهًا، نظرًا لشم النسيم، كما أنه محصول شتوي وإنتاجه يقل في فصل الصيف.

وقال علام، إن هناك بعض الأنواع التي تراجعت أسعارها، كالطماطم والملوخية، مع دخول فصل الصيف الذي زاد من إنتاجها.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال اليومين الماضيين لتسجل نحو 29 جنيها في المزرعة، مقابل 26 جنيها في بداية الأسبوع الماضي لتتراوح ما بين 32 إلى 34 جنيهًا في الأسواق.

وأضاف عبد العزيز، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة الإقبال نظرًا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم، فضلًا عن الاستعدادات لشهر رمضان.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن، دائما ما ترتفع بنسبة ما بين 10 و15% مع حلول شهر رمضان المبارك، نتيجة لزيادة الطلب.

وارتفع سعر طبق البيض، جنيها واحدا، حيث وصل سعره في المزرعة إلى 36 جنيهًا ليباع في الأسواق بين 39 و42 جنيهًا.