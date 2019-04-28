على غرار أوبر وكريم.."أوكا" شركة للنقل الذكي للبضائع "فيديو"

كتب- محمد علاء الدين:

على غرار شركات نقل الركاب مثل أوبر وكريم، بدأت شركة "أوكا" عملها ولكن من خلال نقل البضائع عن طريق تطبيق عبر الهاتف المحمول.

وقال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أوكا، لمصراوي: "بدأنا نشاطنا منذ عام تقريبا، والآن لدينا نحو ألف سائق سيارة نقل".

وأضاف: "تعتمد خدمة الشركة على توفير سيارات نقل البضائع للأفراد والشركات من خلال طلب السيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة".

وتتيح الخدمة لصاحب الطلب تتبع بضائعه المنقولة وموعد وصولها وموقف البضائع ما إذا كان تم تسليمها أم لا، بحسب حسين.

وأضاف: "تسهم الخدمة في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق السريعة من خلال توفير حمولة نقل للسائق من المكان الموجود به بدلًا من عودته بالسيارة فارغة".

تابع، من خلال منظومتنا الذكية، نتيح السيارات لأصحاب البضائع بأسعار أقل مقارنة ونضمن للسائق عدم العودة بالسيارة فارغة ما يحقق النفع لجميع الأطراف.

ويوضح الفيديو التالي تفاصيل أكثر عن الشركة وطريقة عملها.