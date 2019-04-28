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    الجنيه الذهب يصل لـ 4896 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

    12:38 م الأحد 28 أبريل 2019
    الجنيه الذهب يصل لـ 4896 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

    ذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار الأمس دون تغير.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 612 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 699 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

    أسعار الذهب مصر ذهب

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