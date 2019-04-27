وزير الاتصالات يبحث مع 10 شركات صينية ضح استثمارات جديدة بالسوق المصري

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كتب- محمد علاء الدين:

عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصري ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وقال بيان للوزارة اليوم السبت إن هذه اللقاءات جاءت على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

‎وبحسب البيان عقد طلعت لقاءات مع مسؤولي الشركات الصينية من أجل نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ حيث عقد لقاءا مع وفد من شركة "سوغون Sugon " الصينية.

وقال البيان إنه اتفق جيان يي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، على التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء معامل في مجال الحواسب فائقة القدرة.

كما التقى مع وفد من شركة "أي فلاي تك iFLYTEK " برئاسة داوي دوان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة لمناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

‎وذكر البيان أن وزير الاتصالات التقى مع وفد من شركة "تشاينا جريت وول Great wall china " ؛ وذلك لبحث التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وقال البيان إن طلعت التقى وفد من شركة ZTE الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة، لي زوكس رئيس الشركة؛ حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

‎ووفقًا للبيان عقد طلعت اجتماعا مع وفد من شركة "يونيون باي" الدولية UnionPay International ، وبحث الاجتماع التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

‎وأضاف أن الوزير التقى وفد من شركة "تينسنتTencent "، لبحث التعاون في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

‎وبحسب البيان عقد طلعت اجتماعا مع وفد من شركة "ايبرئEburn "، لمناقشة التعاون في مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد في مصر لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستي لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما ناقش الاجتماع إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون في مجال بناء القدرات في إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال البيان إن الوزير التقى شركة "كلاود والتي تعد أول مشغل روبوت ذكي في العالم، والعاملة في مجال تشغيل الروبوت الذكي القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكتروني التي تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات في مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

وبحث الوزير مع وفد من شركة مجموعة "جوسفون Jusfoun Big Data Information Group " العاملة في مجال البيانات العملاقة، سبل ضخ استثمارات في مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب في مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.