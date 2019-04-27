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    السودان يوقع اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء

    03:46 م السبت 27 أبريل 2019
    السودان يوقع اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء

    شعار الصندوق العربي

    القاهرة- وكالات:

    ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم السبت أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار.

    وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

    وساهمت الأزمة الاقتصادية في السودان في إشعال فتيل احتجاجات شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري. ويعاني البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.

    السودان الصندوق العربي للإنماء الكويت

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