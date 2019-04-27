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    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

    01:59 م السبت 27 أبريل 2019
    تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 612 جنيها، وهو سعر الأمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 699 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيها.

    وأرجع نجيب، استقرار سعر الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا عند 1279 دولار للأوقية، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية عند نفس السعر بالأمس.

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