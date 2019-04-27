ماريوت هيلز تنشئ مدينة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالعلمين

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة ماريوت هيلز، إن شركته تعمل حاليا على إنشاء مدينة تُشغّل بالكامل بالطاقة الشمسية تحت اسم "ايكو سيتي" بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأَضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر انطلق من مصر، أن هناك مشكلة بدأت تظهر وهي ارتفاع تكلفة مياه الشرب وهو ما يؤثر على التنمية العمرانية.

وتابع أنه عتمادا على الابتكار والإبداع "تمكنا من خفض تكلفة إنتاج مياه الشرب إلى 25 قرشا للتر بعد الاستحواذ على شركة ايطالية تعتمد على تكنولوجيا متطورة لتحويل الهواء إلى مياه شرب".

وأضاف "أنشئنا أول محطة لمياه الشرب بهذه التكنولوجية في جنوب افريقيا بطاقة إنتاجية 300 ألف لتر يوميا".