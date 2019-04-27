المصرية للاتصالات توقع اتفاقيات مع شركات صينية بقيمة 65 مليون دولار

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كتب- محمد علاء الدين:

وقع عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية عبور مع شركة باكستان وشرق أفريقيا وأوروبا لربط الشبكات الدولية (PEACE) وشركة PCCW العالمية المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات في هونغ كونغ، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

وشهد الوزير عمرو طلعت، توقيع الاتفاقيات على هامش فعاليات مبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي المنعقدة في إطار القمة الثانية منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي "والتي تنعقد في العاصمة الصينية بكين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

وبموجب الاتفاقية سيعبر كابل (PEACE) مصر من خلال مسارات أرضية متنوعة وجديدة بين محطتي الإنزال الأرضيتين في كل من الزعفرانة وأبو تلات حيث ستزود الشركة المصرية للاتصالات الكابل بأحدث مرافق الإنزال، والقيمة الإجمالية للاتفاقية 45 مليون دولار على مدى عمر الكابل.

وكابل PEACE نظام كابل بحري يمتد لاثنا عشر ألف كيلومتر بنقاط إنزال في كل من باكستان وجيبوتى ومصر وكينيا وفرنسا.

كما شهد الوزير، مراسم توقيع خطاب نوايا بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة باكستان وشرق إفريقيا لربط الشبكات الدولية لأوروبا (PEACE) وشركتها الأم هينجتونج أوبتيك اليكتريك وهي واحدة من الشركات الصينية العملاقة في مجال الصناعة والتكنولوجيا؛ حيث ستمنح شركة PEACE مسارا أخرا للعبور داخل مصر لاستيعاب الطلب المتزايد للحركة لأوروبا بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار.

وقالت الوزارة، إنه بموجب خطاب النوايا سوف توفر شركة هينجتونج للشركة المصرية للاتصالات كابلات ألياف ضوئية بأسعار تنافسية والتي سيتم استخدامها في خطة المصرية للاتصالات الاستراتيجية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بالألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقية التي تفعل خطاب النوايا خلال الشهرين المقبلين.

وحضر الوزير مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات مع شركة هواوي العالمية للتعاون في مجال شبكات الأجيال المتطورة للمحمول لتحديث شبكة المصرية للاتصالات وتطوير خدماتها للعملاء حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى بإجراء بعض التجارب الفنية اللازمة لذلك.