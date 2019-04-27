الوقائع المصرية تنشر قرار وزير التجارة بفرض رسوم إغراق على واردات "عازل الأتربة" الصينية

كتبت- دينا خالد:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرارًا لوزير التجارة الصناعة، بفرض رسم إغراق نهائي بنسبة 27% من سعر التصدير على واردات الصين من منتجات عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة).

وبحسب القرار فإنه سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم ولمدة 5 سنوات.

وكان إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة التجارة والصناعة، قال في بيان سابق، إن "القرار جاء نتيجة للنتائج والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناء على توصية اللجنة الاستشارية".

وبدأ قطاع المعالجات التجارية بالوزارة التحقيق خلال شهر أبريل من العام الماضى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تضمنت إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنية سواء من المنتجين والمصدرين والمستوردين بجمهورية الصين أو الصناعة المحلية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزير التجارة يفيد بفتح التحقيق على الواردات من مادة سالفونايتد نفتالين فورمالداهيد، الواردة من الصين وروسيا، والتي تسبب ضررا للصناعة المحلية.