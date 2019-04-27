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    تصل إلى 375 جنيهًا.. أسعار كرتونة رمضان في 4 جمعيات خيرية

    12:49 م السبت 27 أبريل 2019
    تصل إلى 375 جنيهًا.. أسعار كرتونة رمضان في 4 جمعيات خيرية

    كرتونة رمضان

    كتبت- دينا خالد:

    مع اقتراب شهر رمضان بدأت الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الإعلان عن توفير كرتونة أو "شنطة" رمضان، من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات.

    وارتفعت أسعار كرتونة رمضان في عدد من الجمعيات والمؤسسات مقارنة بالعام الماضي، كما اختلفت مكوناتها.

    وتختلف أسعار الكرتونة أو الشنطة، بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 4 جمعيات شهيرة.

    1- مؤسسة مصر الخير

    تقدم مصر الخير كرتونة تحتوي على 23 كيلو مواد غذائية متنوعة، تحت اسم "كرتونة العائلة".

    وارتفع سعر الكرتونة هذا العام إلى 375 جنيهًا، مقابل 250 جنيهًا لكرتونة وزنها 25 كيلو في العام الماضي.

    وتتكون الكرتونة هذا العام من:

    5 كيلوات أرز

    4 كيلوات مكرونة

    نص كيلو لسان عصفور

    كيلو شعرية

    5 كيلوات سكر

    2 كيلو دقيق

    نص كيلو لوبيا

    نص كيلو عدس أصفر

    نص كيلو عدس بجبة

    400 جرام صلصة

    700 جرام سمن

    250 جرامًا شاي

    700 جرام تمر

    700 جرام لحم بلدي

    وأضافت جمعية مصر الخير نوعًا جديدًا من كرتونة رمضان باسم "كرتونة الخير"، وتحتوي على 19 كيلو من المواد الغذائية، بسعر 250 جنيهًا.

    وتتكون كرتونة الخير من:

    5 كيلوات أرز

    4 كيلوات مكرونة

    نص كيلو لسان عصفور

    نص كيلو شعرية

    5 كيلوات سكر

    كيلو دقيق

    نص كيلو لوبيا

    نص كيلو عدس أصفر

    400 جرام صلصة

    700 جرام سمن

    700 جرام تمر

    250 جرامًا شاي

    2- جمعية رسالة

    وارتفع سعر شنطة رمضان في جمعية رسالة إلى 135 جنيهًا مقابل 100 جنيه في العام الماضي، وبنفس المكونات.

    المكونات:

    3 كيلوات أرز

    3 كيلوات مكرونة

    3 كيلوات سكر

    علبة سمن 900 جرام

    كيلو لوبيا

    كيلو عدس

    3- بنك الطعام المصري

    ويقدم بنك الطعام نوعًا واحدًا هذا العام من كرتونة رمضان، تحت اسم "إفطار صائم" بسعر 250 جنيهًا، مقابل نوعين من كرتونة رمضان العام الماضي تحت اسم "هدية رمضان" كانت الأولى بسعر 140 جنيهًا وأخرى بسعر 200 جنيه.

    مكونات كرتونة "إفطار صائم"

    3 كيلوات أرز

    3 كيلوات سكر

    3 كيلوات مكرونة

    كيلو بلح

    2 زجاجة زيت

    400 جرام صلصة طماطم

    400 جرام شاي

    كيلو فول

    نص كيلو فاصوليا

    700 جرام سمن

    كيلو لوبيا

    400 جرام ملح

    4- جمعية الأرومان:

    تقدم جمعية الأورمان كرتونة تحتوي على 20 كيلو من المواد الغذائية، ويمكن للمتبرع المساهمة بسهم أو عدة أسهم من سعر الكرتونة بدفع 75 أو 120 أو 180 جنيهًا.

    المكونات:

    6 كيلوات أرز

    4 كيلوات سكر

    3 كيلوات مكرونة

    2 كيلو فول

    كيلو عدس

    كيلو بلح

    سمن 1700 جرام

    صلصة 400 جرام

    شاي 250 جرامًا

    مؤسسة مصر الخير جمعيات خيرية كرتونة رمضان السلع الغذائية

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