محسن عادل: بدء العمل في 3 مناطق استثمارية يونيو المقبل

وسط إقبال المواطنين.. 10% زيادة في أسعار فوانيس رمضان هذا العام

كتب- محمد علاء الدين:

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن ثلاثة مناطق استثمارية جديدة ستعمل بداية من يونيو المقبل، حيث تم تجميع المصانع غير المرخصة فيها وذلك كجزء من تقنين أوضاع تلك المصانع.

وأضاف عادل خلال الجلسة الأولى لمؤتمر انطلق من مصر، اليوم السبت، أن الحكومة طوّرت كثير من الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات، حيث يمكن أن يتم الآن "أونلاين" كما نعمل على تسهيل الحصول على التراخيص.

وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية مقدم أمام البرلمان أولها إعفاء المستثمرين من رسوم إجراءات التراخيص، أما التعديل الثاني فيتعلق بعدم تحديد المحفزات الاستثمارية لمرحلة بدأ النشاط.

وخلال مشاركتها بالجلسة، قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة تعمل على تشجيع الشباب على بدأ مشروعاتهم الخاصة في إطار تشجيع ريادة الأعمال ولكن على الشباب أن يكون لديه الجدية الكافية.

وأضافت الوزيرة "نعمل على ثلاث مسارات لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال لتشجيع الاقتصاد الأخضر وأول هذه المسارات تهيئة المناخ التشريعي، والمسار الثاني فهو تخصيص جزء من تمويل صندوق حماية البيئة بتمويل ابتكارات الشباب في إطار التكنولوجيا الصديقة للبيئة وساعدنا شباب من كلية هندسة لإنتاج سيارة كهربائية".

وقالت الوزيرة، إن المسار الثالث هو تدريب الشباب على المشروعات الخاصة بالبيئة، وخرجنا 19 مشروعًا بمجال تدوير المخلفات الصلبة وروث الحيوانات.