سحر نصر تبحث مع شركات كويتية ضخ استثمارات جديدة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، في بيان اليوم السبت، إن الوزيرة سحر نصر، التقت مع نايف فلاح، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ومحافظ دولة الكويت في كل المؤسسات المالية العربية، وذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت.

وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على ضخ استثمارات جديدة.

وبحسب البيان فإن قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ حاليا نحو 4.7 مليار دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

وقالت نصر، إن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين، حيث عالجت الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات ورأس المال المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت نصر، إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.

وقال نايف فلاح، إن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت هي المسؤولة عن الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج،، وتستثمر في مصر من خلال شركة أكويتي القابضة، وشركات الاستثمار الكويتية المصرية، وتساهم في عدة مشروعات في مجالات الصحة والعقارات والسياحة والبنوك.

والتقت نصر، بمحمد حمود الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع، حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة في مصر، والتي وصلت إلى 3.5 مليار جنيه، وضخ استثمارات جديدة في مجالات تشغيل الفنادق والرعاية الصحية والمطاعم.

وقال حمود الشايع، إن شركته لديها 145 متجرًا في مصر في عدة محافظات، إضافة إلى 22 توكيلًا عالميًا في مجالات الملابس والمطاعم والرعاية الصحية، وتوفر نحو 1750 فرصة عمل.

كما التقت سحر نصر ، بجواد أحمد بوخمسين، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، والتي تستثمر في عدة شركات بمصر في مجالات التنمية العقارية واستصلاح الأراضي.

وبحسب البيان فإن المجموعة تعتزم التوسع في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، بعدما أشاد المسؤولين بها بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظها بها السوق المصرية.

وقال البيان إن وزيرة الاستثمار التقت بالدكتور حمد المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، والذي يستثمر في عدة شركات في مصر بمجالات الكيماويات والإعلام، حيث تم بحث التوسع في استثماراته في مصر.