150 شركة عالمية ومحلية تشارك في منتدى المسئولية الاجتماعية للشباب

كتب- محمد علاء الدين:

شاركت أكثر من 150 شركة عالمية ومحلية في فعاليات منتدى المسئولية الاجتماعية للشباب YSR الذي عقد مؤخرا بالجريك كامبس بالجامعة الأمريكية .

ويعد منتدى YSR منصة لجمع طاقات الشباب الإيجابية والتي تمتلك القدرة على التغيير للأفضل وعلى جميع النواحي في سبيل خدمة وتطوير المجتمع، وخلال المنتدى تم استعراض مبادرات المسئولية المجتمعية التي يتبناها قطاع الأعمال في مختلف القطاعات التنموية مثل التشغيل والتدريب والتعليم.

وبحسب بيان صحفي قال فهر الجندالي، نائب رئيس شركة ماء الذهب، إن شركته توسعت في السوق المصرية بشكل كبير من خلال الاستثمار في الأيدي العاملة والكوادر المدربة والتي تعد أحد أبرز أولويات الشركة في بناء المجتمع.

في حين ذكر محمود عبد الشافي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتك بأيدك، في كلمته إن الشركة تعمل على تقديم المشروعات الخدمية من خلال مساعدة الشباب المقبل على الزواج في توفير وحدات سكنية مناسبة وبسعر التكلفة .