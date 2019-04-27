بدء فعاليات مؤتمر "انطلق من مصر" لدعم ريادة الأعمال

كتب- محمد علاء الدين:

انطلقت اليوم السبت فعاليات مؤتمر "انطلق من مصر" تحت عنوان دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل، والذي تنظمه بيزنس ايليت على مدار يومين.

وحضر المؤتمر محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبرعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة.

ويناقش المؤتمر آليات دعم الحكومة لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الشباب ورواد الأعمال باعتباره توجهًا قوميًا لبناء مصر الحديثة واستغلال الطاقات البشرية ورفع قدراتهم، في اطار مبادرتي فكرتك شركتك وفلك التي تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و كذلك مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري.

ويسلط المؤتمر الضوء بصورة أساسية على الشباب وتأهيلهم خصوصا وأن فعاليات المؤتمر تعرض قصص نجاح حقيقية لكوادر شابة استطاعت أن تجد لنفسها مكانا للنجاح، إذ أن المؤتمر هو نتاج حقيقي لمنجزات الحكومة والجهاز المصرفي والجهات التمويلية الدولية لدعم الشباب وتمكينهم على أرض الواقع.