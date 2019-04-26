وسط إقبال المواطنين.. 10% زيادة في أسعار فوانيس رمضان هذا العام

كتبت وتصوير- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفوانيس بنسبة 10% هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، مع اقتراب شهر رمضان، وفقا لما قاله تجار لمصراوي.

وفي جولة لمصراوي على عدد من محلات الفوانيس بشارع حارة اليهود والخيامية، قال التجار، إن أسعار الفوانيس الخشب واللعبة ارتفعت بنسبة 10% هذا العام، بينما مازالت أسعار الفوانيس الصاج ثابتة عند أسعار العام الماضي.

ويقول فتحي، تاجر فوانيس بحارة اليهود بمنطقة العتبة، إن أسعار الفوانيس الخشب تتراوح بين 35 جنيها و210 جنيهات، فيما يتراوح سعر الفانوس اللعبة بين 60 جنيها و100 جنيه، والفانوس الفوم بين 15 و58 جنيها، بحسب الشكل والحجم.

وأرجع فتحي، ارتفاع أسعار الفوانيس الخشب واللعبة إلى ارتفاع سعر الخامات.

ويتراوح سعر الميدالية الخشب بين 5 جنيهات و15 جنيها، والميدالية المحفور عليها بنحو 35 جنيها للواحدة، بحسب ما ذكره فتحي لمصراوي.

ويتراوح سعر الفانونس الصاج بين 100 و700 جنيه بحسب حجم وخامات الفانوس، وفقا لقول عبد الرحمن أحد تجار الفوانيس بشارع الخيامية بمنطقة الدرب الأحمر.

وأضاف عبد الرحمن، أن كافة أشكال الفوانيس عليها طلب هذا العام وليس نوع معين مثل العام السابق.

وقال: " الزبائن تشتري الفانوس هذا العام وفقا للشكل الذي ينال إعجابها" مضيفًا أن نسبة الإقبال جيدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، على عكس ما كان يتوقعه التجار.