الاستثمار: مليار دولار من الصندوق الكويتي لتنفيذ مشروعات جديدة بمصر حتى 2022

كتب- مصطفى عيد:

يحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مواصلة دعم الصندوق لمشروعات التنمية في مصر ضمن برنامج التعاون المشترك حتى 2022 بقيمة مليار دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، حيث بحث الجانبان، دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات في مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية.

وقال عبد الوهاب البدر، إن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالي 50 مشروعًا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.

كما التقت الوزيرة عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لبحث مساهمة الصندوق في دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار).

ويتضمن المشروع تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا تعد الأكبر على مستوى العالم والتي ستساهم في تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذي يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 248 مليون دولار).

وقال عبد اللطيف الحمد، إن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار).

وأكدت الوزيرة، أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، فإنها ترى في القارة الافريقية شريك استراتيجي في المستقبل بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحرص على إرساء شراكة قوية بينها وبين دول القارة السمراء تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشادت الوزيرة، بدور المصرف فى دعم الجهود المبذولة لدعم أواصر التعاون العربي الأفريقي على مدى السنوات السابقة، حيث بلغت تمويلاته نحو 4 مليارات دولار، وساهمت فى إرساء شراكة فاعلة بين الدول العربية والإفريقية تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشارت الوزيرة، إلى الجهود المبذولة من المصرف لدعم التعاون بين مصر والدول الافريقية، حيث سبق أن تم التوقيع على اتفاق تمويلي مع المصرف يتضمن الالتزام بدعم مصر بقيمة 200 مليون دولار في صورة خطوط ائتمان مقدمة من المصرف للمستثمرين المصريين المصدرين إلى أفريقيا، وذلك من اجل دعم تمويل الصادرات المصرية الى الدول الإفريقية.