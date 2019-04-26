المالية تطلق مبادرة لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المشروعات بالموازنة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وتهدف المبادرة إلى عرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات، في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الاولوية لهم وبالتالي يصبح المواطن جزء اساسي وشريك مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية اي استراتيجية مصر2030، وفقا للبيان.

وشدد محمد معيط وزير المالية على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية، وعقدت في القاهرة موخرا.

وقالت الوزارة إن المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.

وأضافت الوزارة، أن مسئولي وزارة المالية استعرضوا خلال الورشه الخطوط الأولى لمشروعين يجري التخطيط لإقامتهما فى محافظتي الاسكندرية وسوهاج وسيكونا باكورة التعاون بين اجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن التطبيق العملى لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات في هذا المجال.

وقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمسئولة عن مبادرة موازنة المواطن، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالي الجديد 2019 - 2020، كما سيتم إشراك المواطن في أهم خطط رؤية مصر 2030، والخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل التي مناقشتها حاليا فى مجلس النواب.