شروط الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارات نقل جماعي بالتعاون مع سويفل

القاهرة- مصراوي:

تصميم- أحمد كامل:

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، أمس الأربعاء، برنامجا لتمويل سيارات النقل الجماعي، بالتعاون مع شركة سويفل لخدمات النقل الجماعي الذكي، بحسب ما أعلنته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان.

ووقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة سويفل من أجل توفير فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة، عبر توفير تمويل 50 ميكروباص للنقل الجامعي في المرحلة الأولى، وفقا للبيان.

وينشر مصراوي أبرز البنود المتعلقة بالبروتوكول، وشروط الحصول على هذا التمويل من البنك لشراء هذه السيارات، عبر الإنفوجرافيك التالي.