أمين اتحاد الغرف العربية: 75% حصة القطاع الخاص من الناتج الإجمالي العربي

القاهرة- مصراوي:

قال خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن القطاع الخاص العربي يسهم في الوقت الراهن بحوالي 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية، وإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد في بيروت، بمشاركة محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزياد حايك نائب رئيس فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف، وقيادات المال والأعمال والاقتصاد من الوطن العربي.

وأضاف حنفي، أن معظم الدول العربية تعاني من مشاكل في البنى التحتية، وعلى هذا الأساس بات من الملح جدّا رسم سياسات تساهم في تحقيق الصالح العام، مع العلم أنّ هناك نماذج نجحت ودولا استطاعت أن تحقق التطوّر لكن رغم كل ذلك تبقى كلمة السر في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف.

وأشار إلى أنه رغم الحاجة إلى الشفافية والحوكمة فإنّ الهدف من الاستثمار هو تحقيق العائد وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة عبر وضع قوانين أكثر مرونة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.