مصر توقع مذكرة تفاهم مع الصين للتعاون في تنمية تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

وقع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع وي مياو وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل المنفعة بين البلدين، وفقا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

جاء توقيع مذكرة التفاهم بين الوزيرين على هامش المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

وبحسب البيان، تهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التعاون الاستثماري وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب، ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في البلدين.

وتصل مدة العمل بالمذكرة إلى خمس سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة في المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت، وتضييق الفجوات الرقمية، والتعاون في تأسيس البنية التحتية للاتصالات مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية.

كما تتضمن مجالات التعاون مواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما في ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومي، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تعزيز التعاون في مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتعزيز دفع وتحويل الأموال عبر المحمول وتطبيقات الإنترنت الأخرى، وذلك بهدف تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، وفقا للبيان.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تخطيط وبناء المدن الذكية، وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة، والإنترنت عبر المحمول؛ وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشمل المذكرة التعاون في مواصلة تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال التعاون وتكثيف التدريب للإدارة العليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيام بأنشطة تبادل الموارد البشرية؛ والتعاون في قطاع الأقمار الصناعية.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم؛ عقد عمرو طلعت جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني؛ حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الإبداع التكنولوجي.

وخلال اللقاء أشاد الوزير الصيني بالتعاون المصري الصيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يرجع إلى سنوات طويلة سابقة، وتم تعزيزه من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن العديد من مجالات التعاون المشترك، مشيرا إلى تطلعه الى مزيد من التعاون والتكامل خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء أيضا الاتفاق على تنفيذ برنامج إبداع مصري صيني لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة في نواحي الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات العملاقة وغيرها.

كما تضمن اللقاء التباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في تنفيذ برامج الإبداع المصري الصيني.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد صيني في مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومناقشة التعاون في مشروعات التحول الرقمي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والأمن السيبراني، والإنترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.

ومبادرة "حزام واحد- طريق واحد" هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويشير "الحزام الواحد" إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وافريقيا.

وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية، وأنابيب نفط وغاز، وخطوط طاقة كهربائية، وإنترنت، وبنية تحتية بحرية.