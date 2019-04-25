التخطيط تشارك في الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة- مصراوي:

أنابت هالة السعيد وزيرة التخطيط، نائبتها للإصلاح الإداري غادة لبيب، للمشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الاستثنائية رقم 56 على مستوى الوزراء المنعقد اليوم الخميس، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم، أعربت الوزيرة في مستهل كلمتها، التي ألقتها نيابة عنها غادة لبيب، عن سعادتها لمشاركة وزارتها في هذه الاجتماعات في ضوء كونها منتدي عربيا ومنصة تشاركية، تضم الوزراء الأشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وأشارت إلى أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤى والأطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة.

كما عبرت الوزيرة عن شكرها لخالد بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان لرئاسته هذا الاجتماع، وجهوده الحثيثة لإنجاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية في دورتها الحالية.

ووجهت الشكر أيضا للوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والمدير العام وجميع العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على ما بذلوه من جهد وتعاون ملموس للخروج بفعاليات المجلس التنفيذي، والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على خير وجه.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها، إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل حجرا عثرا أمام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والإمكانات البشرية والمادية.

وقالت إنه رغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات إصلاحية.

وأكدت أنه بات لزاما على الدول العربية تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات، ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفي إطار تنسيق اقليمي قوامه خطط واستراتيجيات وأهداف محددة.

وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في عملية الإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة على حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وفقا للبيان.

وذكرت أن الحكومة ركزت على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأعربت عن استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل ذلك توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية 2030" وركيزتها الأساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف.

وأضافت أن الاستعداد لهذا التعاون يأتي أيضا في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.

كما ثمنت وزيرة التخطيط الدور المهم والأساسي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشاري للخبرات الإدارية بالوطن العربي، ومركز للتدريب الإقليمي وذراع فاعل من أذرع جامعة الدول العربية في مجال الإدارة.

وأكدت الوزيرة ضرورة اتساق العمل العربي على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربي المشترك بكياناته المتعددة.

وتمثل الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية، أعلى سلطة تقريرية في المنظمة، وتتألف من ممثلي كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسئولية إقرار السياسة العامة للمنظمة، وتجتمع الجمعية العمومية للمنظمة مرة واحدة كل عامين ما لم تطرأ ظروف تستدعي عقد اجتماعات في دورة استثنائية.

كما شاركت أمس وزيرة التخطيط في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته رقم 109 على مستوى الوزراء، المنعقد بمقر المنظمة بالقاهرة.