في رابع أيام الترشح.. 31 طلبا للمشاركة بانتخابات غرفتي القاهرة والجيزة

كتبت- منار الرخ:

تقدم لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة في اليوم الرابع من فتح باب الترشح، أمس الأربعاء، 18 مرشحا من ضمن 46 شخصا حصلوا على شهادة من الغرفة تمهيدا للتقدم للانتخابات عن الدورة الجديدة (2019-2023).

وتتضمن قائمة المرشحين إبراهيم محمود العربي، رئيس الغرفة الحالي والمرشح لرئاستها في الدورة الجديدة، ورجب العطار، وعماد قناوي، ومحمود مخلوف، وعطية حماد، وسامح مصطفي زكي، ومحمد طلعت، وأيمن عشري، وعمرو خضر، وأحمد الباشا إدريس.

وتشمل قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة أيضا صلاح العبد، وإيهاب سعيد، ومتى بشاي، وإبراهيم عبد القادر، وأحمد شيحة، وعاطف الأشموني، وطلعت القواس، وعبد العزيز السيد.

كما استقبلت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ومقرها مكتب السجل التجاري بالجيزة، 13 طلبا تم قبول 9 منها، وتم تأجيل الطلبات الأربعة الباقية لحضور أصحابها، لتوقيع طلبات الترشح، ليرتفع العدد الإجمالي مع نهاية اليوم الرابع إلى 13 عضوا، ومن المتوقع أن يصل إلى 17 مرشحا.



وقالت مصادر، إن اللجنة لم تتلقَ أي طلبات خلال اليومين الأولين للترشيح فى حين تلقت اللجنة 4 طلبات فى اليوم الثالث.

وفي اليوم الرابع، تلقت اللجنة 13 طلبا تم قبول 9 منها وتعليق 4 طلبات لحضور أعضائها بأنفسهم لتقديم الطلبات بعد مراجعة الأوراق، وهم عصام فاروق محمد سلام، وياسر سمير فتحي، وصلاح الدين أحمد أنيس، وعصام بدرالدين محمد عباس.



وشملت قائمة المرشحين الذين قُبلت أوراقهم عبد الله نصر غراب، وحماده فاروق أحمد حسين، وأحمد سعد مصطفى، ومحمد صالح قاسم، وهشام أمين محمود، ويحيى كامل محمود، ومصطفى أحمد معروف، وصابر سرور الصباحي، ومحمد زين العابدين حامد.

وفتحت الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات في 21 أبريل الماضي، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارتها للدورة المقبلة (2019-2023)، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ولمدة 5 أيام تنتهي اليوم.

وتشمل الانتخابات المقرر عقدها في 15 يونيو المقبل مجالس إدارات 27 غرفة تجارية، حيث يقدم المرشحون أوراق ترشحهم لمكاتب السجل التجاري بالمحافظات.