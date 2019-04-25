5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.
وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
البطاطس بين 4 و5 جنيهات.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.
البسلة بين 7 و10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.
اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.
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