  • عاجل:الصحة تقرر منع استخدام "السرنجات العادية" نهائياً

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:56 ص الخميس 25 أبريل 2019
    5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    القاهرة- مصراوي:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

    البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

    الخبر التالى:

    في رابع أيام الترشح.. 31 طلبا للمشاركة بانتخابات غرفتي القاهرة والجيزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان