5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والبصل بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.