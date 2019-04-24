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    استطلاع لوكالة رويترز: 5.5% نموا متوقعا للاقتصاد المصري العام الجاري

    05:30 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    استطلاع لوكالة رويترز: 5.5% نموا متوقعا للاقتصاد المصري العام الجاري

    البنك المركزي

    القاهرة- وكالات:

    توقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية الجارية، التي تنتهي في 30 يونيو 2019، وهو ما يزيد قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع أجري قبل ثلاثة أشهر لكنه يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.

    وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين الثامن والثاني والعشرين من أبريل، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى نمو نسبته 5.5% في السنة المالية الحالية 2018-2019.

    وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2018-2019.

    وبلغ متوسط توقعات النمو 5.6% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020، بينما بلغ 5.7% للسنة المالية 2020-2021.

    وتستهدف الحكومة نموا عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8%. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1% في 2019-2020.

    البنك المركزي الاقتصاد المصري استطلاع

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