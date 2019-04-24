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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع

    05:17 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، آخر أيام عمل هذا الأسبوع، مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك التجاري الدولي بنك قناة السويس البنك الأهلي
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