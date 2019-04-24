"سنتامين" تنتج ذهبا أفضل من المتوقع في الربع الأول وتعزز التنقيب بمصر

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة سنتامين لاستخراج الذهب، أن إنتاجها كان أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام، وأبقت على هدفها للإنتاج السنوي مع تعزيزها أنشطة التنقيب في منجم السكري في مصر، وفقا لوكالة رويترز.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة 116 ألفا و183 أوقية (أونصة) من الذهب في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي، وهو ما يتجاوز نطاق توقعاتها البالغ 105 آلاف إلى 115 ألف أوقية، بحسب الوكالة

لكن ذلك الحجم يقل عن إنتاجها قبل عام عندما حققت 124 ألفا و296 أوقية من الذهب.

وقال أندرو باردي الرئيس التنفيذي للشركة "على الرغم من أنها أضعف توقعات فصلية لعام 2019، فمن المشجع مشاهدة التأثير الإيجابي على الأداء من تحديثات النظم والعمليات في شتى القطاعات".

وقفزت التكاليف النقدية للوحدة 9% إلى 631 دولارا للأوقية من الذهب المنتج وهو ما يتفق مع نبرة الشركة في فبراير الماضي عندما حذرت من زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والمواد، وفقا للوكالة.