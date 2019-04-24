"سبيكترامي": 3 مليار دولار حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر بحلول 2020

كتب- محمد علاء الدين:

قال ياسر علي، مدير شركة "سبيكترامي" في مصر وشمال أفريقيا، إن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر واعد جدا، خاصة فى ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي، وتزايد الطلب في الاستثمار المتعلق بحماية البيانات.

وأضاف علي خلال قمة أمن المعلومات التى عقدتها شركة «سبيكترامي» المتخصصة في حلول أمن المعلومات والأمن السيبراني، بالقاهرة، إن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر خلال 2019 من المتوقع أن يصل إلى 2.6 مليار دولار، و3 مليارات دولار في العام المقبل، بمعدل نمو سنوي قدره 13.5٪.

وقال علي "نظرا لكون مصر إحدى الدول الرائدة في مجال إصدار التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، فإن البلاد تبرز كسوق إقليمية كبرى لمنتجات تأمين الشبكات، لاسيما مع إصدار المزيد من القوانين الجديدة مثل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية".

وأضاف أن "قطاع أمن المعلومات بات أحد أنشط القطاعات التكنولوجية، وأكثرها طلبا، لذلك اتخذنا سلسلة من المبادرات لترسيخ وجودنا في مصر وتقديم المزيد من الحلول الأمنية المبتكرة".

وكانت الشركة عقدت في القاهرة قمة أمن المعلومات بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني و مدراء أمن المعلومات من مختلف القطاعات الحيوية الهامة تم خلالها إطلاق استراتيجية الشركة بالسوق المصرى والتى تركز على الدفع بقوة تجاه تقديم حلول متطورة لأمن المعلومات تساهم فى عملية التحول الرقمي للمؤسسات و الشركات.

وخلال القمة تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة كدور المقاييس والسياسات والقواعد التنظيمية في تعزيز الأمن السيبراني في الشركات، والدور المُتغيّر لمُدراء أمن المعلومات في مختلف المؤسسات، وذلك بحضور "أناند شودا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيكترامي".