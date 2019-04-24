"العربي الأفريقي" يخطط لإطلاق فروع ذكية بعد موافقة البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قالت هالة الفص، رئيسة قطاع فروع التجزئة وإدارة الثروات بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن البنك يخطط لإطلاق أول فرع ذكي لمصرفها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق الفروع الذكية شاملة موافقة البنك المركزي، وتجهيزات البنية التحتية التكنولوجية.

وأضافت هالة الفص، لمصراوي، أن الفرع الذكي يستهدف الخدمات المصرفية إلكترونيا، بدون الحاجة إلى وجود الموظف، عن طريق تقنية "audio / video chatting"، بهدف مواكبة المتغيرات العالمية، وتقليل التكلفة التشغيلية للفروع التقليدية.

وتعمل البنوك خلال المرحلة الحالية على التوسع في إطلاق الفروع الذكية، بهدف تحقيق الشمول المالي وتحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي لميكنة المدفوعات.

وذكرت هالة الفص أن البنك يعتزم أيضا إطلاق 6 فروع جديدة، بجانب الفروع التي تم افتتاحها في العام الماضي، بالعين السخنة والعباسية وعمارات العبور ونادي الشمس وسوهاج، والمندرة بالإسكندرية، ليصل عدد فروع البنك في نهاية العام الجاري إلى 100 فرع، مقابل 94 فرعا في الوقت الحالي شاملة الفروع الخارجية الثلاثة.

كما يخطط البنك إلى نشر ماكينات الصراف الآلي التابعة له على مستوى المحافظات المختلفة، والتي وصل عددها حتى نهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 400 ماكينة صراف آلي، بحسب هالة الفص.