  • عاجل:"خلي معاك جاكيت تقيل".. نصائح مهمة من الأرصاد بشأن الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    محافظ البنك المركزي السعودي: الاقتصاد سينمو 2% على الأقل في 2019

    03:04 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    محافظ البنك المركزي السعودي: الاقتصاد سينمو 2% على الأقل في 2019

    مؤسسة النقد السعودي

    القاهرة- وكالات:

    قال أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو الاقتصاد بما لا يقل عن 2% خلال 2019.

    وأضاف أن نمو الائتمان تسارع في الربع الأول بأشد وتيرة له في أكثر من عامين بما يعطي مؤشرا على تعاف اقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

    "إجمالا، زاد تقديم الائتمان أكثر من 3%.. وهو ما لم نشهده في العامين الأخيرين، وأفترض أن (نمو الناتج المحلي الإجمالي) لن يقل عن 2%"، بحسب الخليفي.

    أحمد الخليفي البنك المركزي السعودي الاقتصاد السعودي

    الخبر التالى:

    البورصة ترتفع لأول مرة خلال الأسبوع الجاري بنهاية تعاملات الأربعاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان