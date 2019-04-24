محافظ البنك المركزي السعودي: الاقتصاد سينمو 2% على الأقل في 2019

القاهرة- وكالات:

قال أحمد الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو الاقتصاد بما لا يقل عن 2% خلال 2019.

وأضاف أن نمو الائتمان تسارع في الربع الأول بأشد وتيرة له في أكثر من عامين بما يعطي مؤشرا على تعاف اقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

"إجمالا، زاد تقديم الائتمان أكثر من 3%.. وهو ما لم نشهده في العامين الأخيرين، وأفترض أن (نمو الناتج المحلي الإجمالي) لن يقل عن 2%"، بحسب الخليفي.