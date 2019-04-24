بعد هبوطها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها، أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 609 جنيهات خلال تعاملات اليوم، وهو نفس مستواه، أمس، دون تغيير.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 522 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم حول أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أمريكية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب الفورية 0.2% إلى 1269.93 دولار للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

كانت أسعار الذهب هبطت في مصر خلال تعاملات، أمس، جنيهين للجرام، وذلك لأول مرة في 4 أيام.