"القابضة للغزل" تستعين باستشارات شركة وارنر العالمية لمدة عامين

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كتبت- شيماء حفظي:

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اتفاقية تقديم خدمات مع شركة وارنر العالمية للاستشارات، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء، ووقع العقد عن الشركة القابضة أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، وعن شركة وارنر قسطنطين رايتس رئيس الشركة.

وتقضي الاتفاقية بتقديم شركة وارنر الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة ورصد وتقييم وتقدم الأعمال للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لمدة عامين تبدأ من أول مايو القادم.

ووفقا للبيان، سيتم ذلك عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.

كما سيقوم الاستشاري بتحديث دراسات الجدوى التي سبق إعدادها وفقا لآخر التطورات، وكذا مراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات وإنشاء أنظمة رقابة الجودة الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة.

ووفقا للبيان، تشمل الاتفاقية أيضا قيام الاستشاري بالإشراف على مركز تدريب مركزي، ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم.

وكانت "وارنر" العالمية قامت بإعداد دراسات لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.