المالية: الحكومة تستهدف جمع 100 مليار جنيه في عامين من برنامج الطروحات

كتبت- ياسمين سليم:

قدر خالد عبد الرحمن، مُساعد وزير المالية لشئون سوق المال، صافي بيع الحصص في الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 100 مليار جنيه، على أن تتم العمليات جميعها خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، بدأت في يناير الماضي.

وقال عبد الرحمن، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر، نائبًا عن وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن خطة البرنامج تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية بها لكونها تملك أوراقًا مُقيدة حاليًا، بخلاف 14 شركة جديدة.

أوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأسمال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه.

وأشار عبد الرحمن إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد هو الإجراء الأول في خطوات دعم البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.

وذكر أن الهدف من برنامج الطروحات الحكومية زيادة حجم التداول اليومي للبورصة المصرية، وتقديم كافة أساليب الدعم اللازمة لضمان عمليات التطوير.

وأضاف عبد الرحمن: "الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها".