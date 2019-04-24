أسعار النفط تهبط في ظل إمدادات كافية رغم العقوبات على إيران

القاهرة - وكالات:

نزلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية ما زالت تتلقى إمدادات كافية، على الرغم من أن الأسعار قفزت لأعلى مستوى في 2019 هذا الأسبوع بفعل سعي واشنطن لتشديد العقوبات على إيران، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا أو 0.4% مقارنة مع التسوية السابقة.

وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم الفوري لأعلى مستوى في 2019 في وقت سابق من الأسبوع بعد أن قالت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، إنها ستُنهي جميع الاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف واردات النفط من طهران اعتبارا من مايو القادم أو مواجهة عقوبات من واشنطن، وفقا للوكالة.

وطُبقت العقوبات الأمريكية على إيران المُصدرة للنفط في نوفمبر من العام الماضي، لكن واشنطن سمحت لأكبر مشتري الخام الإيراني بواردات محدودة منه لمدة ستة أشهر.

وفي ظل انخفاض حاد مرجح لصادرات النفط الإيرانية في ظل انصياع معظم الدول للضغط الأمريكي، قال بنكا جولدمان ساكس وباركليز، هذا الأسبوع، إن من المتوقع أن تشهد أسواق الخام العالمية شحا في الأمد القصير.

وعلى الرغم من شح السوق الفورية، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية ما زالت تتلقى إمدادات كافية بفضل وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تهيمن عليها دول من الشرق الأوسط، فضلا عن إنتاج روسيا والولايات المتحدة نفسها، بحسب الوكالة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان، أمس الثلاثاء، إن الأسواق تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الفائضة تظل عند مستويات مريحة.