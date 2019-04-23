  • عاجل:التلفزيون المصري: الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الاستفتاء اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    اختيار ياسر الطيب قائمًا بأعمال رئيس بنك الكويت الوطني

    06:11 م الثلاثاء 23 أبريل 2019
    اختيار ياسر الطيب قائمًا بأعمال رئيس بنك الكويت الوطني

    بنك الكويت الوطني

    كتبت- منال المصري:

    قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، اختار ياسر الطيب عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفا لياسر إسماعيل حسن.

    وكان ياسر إسماعيل حسن، تقدم باستقالته الشهر الماضي في الجمعية العمومية للبنك، وذكر أن الاستقالة تتعلق بأسباب خاصة.

    وأشارت المصادر إلى أن مجموعة الكويت الوطني تجري حاليًا مفاضلة بين ياسر الطيب ومصرفيين أخرين في مصر والكويت لتعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك.

    بنك الكويت الوطني ياسر الطيب استقالة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان