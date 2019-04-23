اختيار ياسر الطيب قائمًا بأعمال رئيس بنك الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، اختار ياسر الطيب عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفا لياسر إسماعيل حسن.

وكان ياسر إسماعيل حسن، تقدم باستقالته الشهر الماضي في الجمعية العمومية للبنك، وذكر أن الاستقالة تتعلق بأسباب خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة الكويت الوطني تجري حاليًا مفاضلة بين ياسر الطيب ومصرفيين أخرين في مصر والكويت لتعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك.