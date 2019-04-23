"بلتون" يخفض توقعاته لربحية "المصرية للاتصالات" حتى عام 2023

كتب- محمد علاء الدين:

خفّض بنك الاستثمار بلتون، توقعاته لربحية الشركة المصرية للاتصالات بمتوسط 10% خلال الفترة من عام 2019 إلى 2023، وقال في تقرير له، إن من المتوقع أن يشهد عاما 2019 و2020 معظم الانخفاض في ربحية الشركة (بنحو 12%).

وأرجع بلتون في تقريره، التراجع المتوقع للربحية قبل خصم الإهلاك والديون والضرائب، إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والإعلانية لتقديم حزم جديدة من الخدمات الثلاثية والرباعية (خدمات الصوت، والإنترنت الثابتة، والمحمول، وIPTV).

كما أرجع بلتون التراجع المتوقع إلى تفعيل المصرية للاتصالات برنامج التقاعد المبكر الاختياري مستهدفة 2000 موظف في عام 2019، حيث من المتوقع أن تجني وفورات التكاليف الناتجة عن هذا البرنامج بالكامل خلال عامين.

كذلك يعزز من تراجع أرباح الشركة مساهمتها في برنامج التأمين الصحي الحكومي (بنسبة 0.25% من الإيرادات)، وفقا لبلتون.

وقال بلتون: "ومن هنا نتوقع انخفاض هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتبلغ 25% في 2019 ونتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى 27.5% بحلول عام 2023".

من جانب آخر، توقع تقرير بلتون، ارتفاع معدل الإنفاق الرأسمالي إلى المبيعات بنسبة 30 % خلال عامي 2019 و2020، بسبب إسراع الشركة في تنفيذ خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الفايبر لتنهيها العام المقبل بدلا من 2022.

ويرى بنك الاستثمار، أن ديون المصرية للاتصالات ستبقى أعلى من 10 مليارات جنيه بين عامي 2019 و2021، مقابل 13 مليار جنيه في 2018.

وخفض بلتون من توقعاته للأرباح من العمليات الأساسية بمتوسط 20% خلال الفترة من 2019 إلى 2023، نتيجة ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك بنسبة 3%، وانخفاض الدخل من فودافون مصر بنسبة 6%.

وفي الوقت ذاته يرى بلتون أن هناك فرصة للمصرية للاتصالات لزيادة الإيرادات في حال تمكنت من تسييل أي أصول غير تشغيلية وخاصة أن الشركة تدرس تأسيس شركة للاستفادة وتسييل الأصول غير التشغيلية (خاصة الأراضي غير المستغلة) سواء من خلال البيع أو المشاركة بها في مشروعات.

وتبلغ قيمة أصول أراضي الشركة 2.35 مليار جنيه (بحسب القوائم المالية المجمعة لعام 2018) تم تقييمها مع الطرح العام الأولي للمصرية للاتصالات عام 2005.