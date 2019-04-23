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    انتخاب طارق فايد عضوا في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

    04:23 م الثلاثاء 23 أبريل 2019
    انتخاب طارق فايد عضوا في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

    طارق فايد

    كتبت- منال المصري:

    قال اتحاد المصارف العربية، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتخاب طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عضوا في مجلس إدارة الاتحاد، وممثلا للمصارف المشتركة.

    جاء ذلك في بيان للاتحاد اليوم عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد عن الدورة (2019-2022).

    وبحسب البيان، حافظ محمد الإتربي رئيس بنك مصر على منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية خلال الدورة الجديدة، والشيخ محمد جراح الصباح رئيسا للمجلس.

    وتعد مصر الدولة الوحيدة في الاتحاد التي لها عضوان في مجلس الإدارة الجديد.

    وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين

    ويتطرق المؤتمر إلى تحديات الإصلاحات الاقتصادية وقصص النجاح فى برامج الإصلاح الاقتصادي، وبينها مصر.

    طارق فايد اتحاد المصارف العربية بنك القاهرة

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