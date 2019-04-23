بنك القاهرة يعتزم إطلاق شركة للأمن والحراسات

كتبت - منال المصري:

قال محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن البنك يعتزم إطلاق شركة للأمن والحراسة تحت اسم "حراسات" بالتعاون مع صندوق العاملين ببنك القاهرة وأحد الجهات السيادية بهدف توفير الخدمات الأمنية للبنوك.

وأشار رجائي في تصريحات علىهامش انعقاد مؤتمر اتحاد البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، على أن يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه مبدئيا تتوزع بين 70% لصندوق العاملين و30% مع جهة سيادية.

وأكد أن خطة البنك تستهدف التوسع في الشركات المكملة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن البنك يدرس حاليا رفع رأسمال شركة كايرو للتأجير التمويلي المملوكة لبنك القاهرة إلى 150 مليون جنيه مقارنة بـ 100 مليون جنيه بزيادة 50%.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أعلن في وقت سابق أن محفظة شركة التأجير التمويلي كايرو سجلت تعاملات بنحو مليار جنيه خلال فترة وجيزة تصل إلى 9 أشهر منذ إنشاء الشركة.

وقال رجائي، إن إجمالي محفظة استثمارات البنك تبلغ 800 مليون جنيه حتى نهاية مارس الماضي موزعة بين 60% بنوك و40% شركات.

وأوضح رجائي أن شركة نقل الأموال، الذي يشارك البنك في رأسمالها بالتعاون مع بنوك أخرى تم حاليا استدعاء رأسمالها البالغ 185 مليون جنيه وسيتم إطلاق الشركة خلال العام الجاري.

وأشار رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة إلى أن مصرفه، وافق أيضا على المشاركة في رأسمال صندوق سواري فينشرز، بقيمة 50 مليون جنيه بنسبة 5% من رأسمال الصندوق البالغ البالغ مليار جنيه.

ويشارك في رأسمال الصندوق بنكي الأهلي ومصر ووزارتي الاتصالات، والاستثمار، ومؤسسات دولية منها البنك الأفريقي للتنمية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات والديجيتال، بحسب ما قاله رجائي.