البورصة تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المقبل.

وحددت البورصة مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحا، وفقا للبيان.

وقالت البورصة إن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير ستكون من الساعة 9.15 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحا وحتى 9.45 صباحا.

وأضافت أن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة ستكون من الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

وذكرت البورصة أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الأوامر خارج المقصورة" خلال شهر رمضان ستكون يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.

وأشارت إلى أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الصفقات خارج المقصورة" ستكون من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا.

وأوضحت البورصة أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا "خارج المقصورة" ستكون من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11.30 صباحا.