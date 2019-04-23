التصديري لمواد البناء يشارك بمنتدى الاستثمار في تشاد نهاية أبريل الحالي

كتبت- دينا خالد:

قال المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيشارك في منتدي الاستثمار في دولة تشاد، المزمع عقده تحت عنوان تشاد والعالم العربي بالعاصمة التشادية نيجامينا نهاية أبريل الحالي.

وأضاف البيان، أن المنتدى سيناقش فرص التعاون بين مصر وتشاد في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل، الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والبنية التحتية والمناجم، والبترول والخدمات.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن القطاع التصديري ينفذ حاليا استراتيجية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، حيث تكتسب العلاقات المصرية الأفريقية زخم غير عادي خلال عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري، موخرا علي هامش زيارة وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي للقاهرة، وبحضور وفد من السفارة التشادية.

وقال أحمد باشر، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر خاصة في قطاعي الاستثمار والتجارة البينية بما يعكس عمق علاقات البلدين التي ازدادت متانة بفضل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وتشاد .

وأضاف باشر، أن منتدى الاستثمار في تشاد سيشهد عرضا لأوجه الاستثمار في السوق التشادية وما يتوافر بها من فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب الإعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين .