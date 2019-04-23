الرقابة المالية تسمح لأكثر من 30 شركة سياحة بتوزيع وثائق التأمين على السفر

كتب- مصطفى عيد:

كشف رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة الهيئة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر- منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها- لتوزيع وثائق التأمين على السفر، وذلك خلال أربع سنوات بعد تفعيل الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال عبد المعطي إن الهيئة سمحت لهذه الشركات بتوزيع وثائق التأمين على السفر، بالإضافة إلى فروع 23 شركة تأمين، و81 شركة للوساطة التامينية، حيث تزيد فروع هذه الشركات التأمينية مجتمعة عن 420 فرعا تغطي كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب أكثر من 11 ألف وسيط تأميني مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط .

وأضاف أن ذلك يأتي تسهيلاً على جمهور المتعاملين في هذا النوع من الوثائق.

وذكر عبد المعطي أنه في إطار قيام الهيئة بدورها الرقابي والإشرافي على نشاط التأمين، ورؤيتها بفتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين وتسهيل الوصول إليها، تمت إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية، وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكتروني لتلك الوثائق ومنها على سبيل التحديد:

1- وثائق التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

2- وثائق التأمين على السفر.

3- وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشفا طبيا.

4- وثائق التأمين متناهي الصغر.

5- وثائق الحوادث الشخصية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن قرارات مجلس إدارة الهيئة التي صدرت في السنوات الأخيرة أرقام 122 لسنة 2015، و121 لسنة 2016، و79 لسنة 2017، و145 لسنة 2018، تأتي كلها من أجل وضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات.

وأشار إلى أن تلك القرارات اشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وأوضح أن هذه القرارات تأتي تسهيلاً من الهيئة على المتعاملين وتسهيل الحصول على وثائق التأمين، وتوافقاً مع نص المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن يُزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أي نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة"

وقال إن الهيئة سهلت كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التي ترغب في توزيع وثائق التأمين على السفر، وبالفعل أصدرت الهيئة أكثر من 30 موافقة حتى الآن، وتهيب بشركات السياحة التي لم تتقدم بطلبات حتى الآن أن تتقدم إلى الهيئة في أسرع وقت ممكن للحصول على الموافقات المطلوبة.