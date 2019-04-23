أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي لأول مرة خلال 4 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للانخفاض في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك لأول مرة بعد ارتفاعها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو جنيهين للجرام الواحد، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 609 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقابل 611 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 522 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1272.66 دولار للأوقية.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية.