عملة " بتكوين" تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

القاهرة - وكالات:

قفزت عملة بتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5% في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر الماضي.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم وإكس.آر.بي.

وصعدت بتكوين 3.1% في أحدث سعر لها، وزادت العملة أكثر من 35% في أبريل الجاري، وتضمن ذلك قفزة 20% أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة، وفقا للوكالة.