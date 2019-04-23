  • عاجل:ارتدوا الملابس الصيفية غدا.. الأرصاد: تغيرات سريعة وأمطار قادمة بعد موجة الحر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    عملة " بتكوين" تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

    12:48 م الثلاثاء 23 أبريل 2019
    عملة " بتكوين" تقفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

    بيتكوين

    القاهرة - وكالات:

    قفزت عملة بتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة، بحسب وكالة رويترز.

    وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5% في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر الماضي.

    وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم وإكس.آر.بي.

    وصعدت بتكوين 3.1% في أحدث سعر لها، وزادت العملة أكثر من 35% في أبريل الجاري، وتضمن ذلك قفزة 20% أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة، وفقا للوكالة.

    العملة الالكترونية عملة البيتكوين

    الخبر التالى:

    محمد فريد: الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان