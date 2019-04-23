ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح بين 34 و37 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 60 و66 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 275 و325 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.